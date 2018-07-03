Роспотребнадзор сообщил о вспышке дифтерии на Украине
10:05 03.07.2018 Источник: Газета.Ru
В Роспотребнадзоре предупредили россиян, что на Украине существует угроза вспышки дифтерии. Данное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
«По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018 — 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии», — говорится на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что в нынешнем году зафиксированы два случая данного заболевания на территории Луганской области. В ведомстве добавили, что необходимые для подтверждения дифтерии «серологические исследования» не проводятся.
«По данным ВОЗ, за последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям», — заключили в Роспотребнадзоре.
Составители предупреждения также рассказали, что главной профилактической мерой против дифтерии является иммунизация. В России прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря, их охват составляет более 98%.
Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о вспышке кори в Европе. Газета.Ru
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