В Чувашии увеличивается производство алюминиевой продукции
11:20 03.07.2018
Чувашская Республика увеличивает переработку алюминия и производства алюминиевой продукции: компания «Сеспель», входящая в Алюминиевую ассоциацию, открыла новое производство специализированных танк-контейнеров, в том числе, с использованием алюминиевых сплавов. «Это значимое событие не только для республики, но и для экономики страны в целом. Новое производство позволит существенно заместить импорт аналогичной продукции», – отметил на церемонии открытия председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко. По его словам, выпускаемая компанией продукция отличается уникальностью и технологичностью, а сфера ее применения распространяется на многие сектора экономики. Производимые «Сеспелем» танк-контейнеры предназначены для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов. На данный момент аналогичный продукт могут предложить только китайские производители, а доля импортных танк-контейнеров на отечественном рынке доходит до 90%. Проектируемая мощность открывшегося комплекса – 300 танк-контейнеров в год, запуск на полную мощность планируется на конец 3-го квартала 2018 года. Для реализации инвестпроекта Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашской Республики выдал компании заем в размере 100 млн руб., сообщает Алюминиевая ассоциация. Предприятие «Сеспель» специализируется на производстве полуприцепов, цистерн (цементовозы, муковозы, бензовозы, нефтевозы, битумовозы), цистерн подъемного типа, водовозов, комбикормовозов, цистерн для химической продукции.
Василий Столбунов
Новости
- 11:45 03.07.2018
- "Исламское государство" заинтересовалось Центральной Америкой
- 11:42 03.07.2018
- Московский кредитный банк сделал карты «Мир» доступными для всех клиентов
- 11:32 03.07.2018
- Встреча депутатов Думы с делегацией конгресса США будет закрытой по просьбе американцев
- 11:05 03.07.2018
- Волгоградские реестровые казаки получат льготы при аренде земли
- 11:00 03.07.2018
- Пенсионеры Москвы и Подмосковья получили право бесплатного проезда в электричках
- 10:32 03.07.2018
- Авторы СМИ-иноагентов сами могут быть признаны иностранными агентами
- 10:20 03.07.2018
- В РФ вступил в силу новый закон против нетрезвых водителей
- 10:05 03.07.2018
- Роспотребнадзор сообщил о вспышке дифтерии на Украине
- 10:00 03.07.2018
- В МИДе назвали возможным создание альтернативного интернета в РФ при неблагоприятном сценарии
- 09:32 03.07.2018
- Зеехофер останется в правительстве Меркель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать