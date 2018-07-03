В Чувашии увеличивается производство алюминиевой продукции

11:20

Чувашская Республика увеличивает переработку алюминия и производства алюминиевой продукции: компания «Сеспель», входящая в Алюминиевую ассоциацию, открыла новое производство специализированных танк-контейнеров, в том числе, с использованием алюминиевых сплавов.

«Это значимое событие не только для республики, но и для экономики страны в целом. Новое производство позволит существенно заместить импорт аналогичной продукции», – отметил на церемонии открытия председатель Алюминиевой ассоциации. По его словам, выпускаемая компанией продукция отличается уникальностью и технологичностью, а сфера ее применения распространяется на многие сектора экономики.

Производимые «Сеспелем» танк-контейнеры предназначены для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов. На данный момент аналогичный продукт могут предложить только китайские производители, а доля импортных танк-контейнеров на отечественном рынке доходит до 90%.

Проектируемая мощность открывшегося комплекса – 300 танк-контейнеров в год, запуск на полную мощность планируется на конец 3-го квартала 2018 года. Для реализации инвестпроекта Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашской Республики выдал компании заем в размере 100 млн руб., сообщает Алюминиевая ассоциация.

Предприятие «Сеспель» специализируется на производстве полуприцепов, цистерн (цементовозы, муковозы, бензовозы, нефтевозы, битумовозы), цистерн подъемного типа, водовозов, комбикормовозов, цистерн для химической продукции.

Василий Столбунов