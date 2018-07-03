"Исламское государство" заинтересовалось Центральной Америкой
12:00 03.07.2018 Источник: НГ-Online
В группах сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в социальных сетях появились сообщения, свидетельствующие о повышенном интересе этой террористической организации к Центральной Америке. По словам медиа-активистов ИГ, еще в середине июня в Коста-Рике были обнаружены сообщения об «Исламском государстве».
Несколько дней назад в сообществах сторонников ИГ в соцсетях было опубликовано фото человека, замеченного на улицах одного из коста-риканских городов с черным флагом халифата. По словам публикаторов, фото было сделано 23 июня. Появление сторонников ИГ в Коста-Рике пока никак не комментируется в экспертном сообществе.
Следует отметить, что несколько месяцев назад появились публикации о связях между вооруженными группировками сторонников ИГ в Западной Африке с колумбийской наркомафией. Согласно опубликованным данным, джихадисты, базирующиеся в приграничных районах Камеруна, Нигера и Чада оказывают содействие наркобаронам из Южной Америки в транзите кокаина в Европу.
Андрей Серенко
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