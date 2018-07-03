Московский кредитный банк сделал карты «Мир» доступными для всех клиентов

11:42

Московский кредитный банк (МКБ) пополнил линейку карт, предлагаемых клиентам: теперь в нее входят золотая и премиальная карты национальной платежной системы «Мир». «Отметив интерес к картам «Мир» среди зарплатных клиентов, мы решили сделать их доступными для всех желающих, – заявил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. – Сейчас карты «Мир» принимают и обслуживают все банкоматы и терминалы Московского кредитного банка, а также наши банки-партнеры по всей России».Стоимость обслуживания карт «Мир», а так же предлагаемые тарифы аналогичны тем, что действуют для карт Gold и Platinum платежных систем Visa и Masterсard. Кроме того, клиент получает возможность бесплатного выпуска и обслуживания золотой и премиальной карт «Мир» в случае подключения годового пакета услуг. Держателям карт «Мир» предоставляется возможность пользования такими привилегиями как cashback, «МКБ Бонус», доход на остаток и снятие в любых банкоматах без комиссии. Также клиенты будут включены в программу лояльности «Мира», в рамках которой можно получить cashback до 20% от стоимости покупок в компаниях-партнерах платежной системы.