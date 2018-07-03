Осьминога-предсказателя из Японии постигла плачевная участь
12:05 03.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Японии съели осьминога-предсказателя. Он угадал исход трёх матчей с участием национальной сборной на групповом этапе чемпионата мира по футболу.
Как сообщила британская газета The Telegraph, осьминога Рабьо отвезли на рынок и приготовили для покупателя незадолго до встречи японцев со сборной Бельгии. В связи с чем это сделали, не уточняется.
По информации телеканала РЕН ТВ, хозяин моллюска был рад «дару» своего осьминога, однако мужчина выразил надежду, что найдет нового моллюска, который будет больше «помогать» национальной команде.
Осьминог, названный в честь полузащитника французского клуба «Пари Сен-Жермен» Адриана Рабьо, предсказал победу Японии над Колумбией, ничью с Сенегалом и проигрыш в матче с поляками. Какой исход предсказал моллюск перед встречей Японии с Бельгией, неизвестно.
Накануне японцы в 1/8 финала чемпионата мира по футболу уступили бельгийцам со счётом 2:3. Говорит Москва
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