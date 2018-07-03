Украина может инициировать арест акций "Северного потока"
12:20 03.07.2018 Источник: Lenta.ru
Украина может инициировать арест акций «Северного потока», чтобы взыскать с России долг по решению международного суда. Об этом сказала местному «Обозревателю» член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.
«Уже есть первая победа в Стокгольмском арбитраже — решение суда о компенсации Украине 2,6 миллиарда долларов. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов», — заявила чиновница.
По ее словам, Киев может арестован примерно 35 процентов ценных бумаг «Северного потока», тогда как Москва в лице «Газпрома» владеет 51 процентом.
Яковлева добавила, что Украина подавала против России и другие исковые заявления на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов. «Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции "Северного потока-1" и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать», — заключила она.
Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В конце февраля инстанция приняла решение по транзитному контракту. Российская компания обратилась в апелляционный суд с заявлениями об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения по контракту на поставку, а также окончательных решений по соглашениям на поставку и транзит. По мнению российской стороны, в ходе разбирательств судьи допустили существенные процессуальные нарушения. Lenta.Ru
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