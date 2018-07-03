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В Москве ищут инкассатора, который похитил 10 млн рублей

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13:00 03.07.2018 Источник: Эхо Москвы

В Москве разыскивают инкассатора, который похитил у банка 10 миллионов рублей. Кредитную организацию в полиции не называют. Как передает источник «Интерфакса», по предварительным данным, подозреваемый живет в подмосковном Домодедово и имеет при себе табельное оружие. Эхо Москвы

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