В Москве ищут инкассатора, который похитил 10 млн рублей
13:00 03.07.2018 Источник: Эхо Москвы
В Москве разыскивают инкассатора, который похитил у банка 10 миллионов рублей. Кредитную организацию в полиции не называют. Как передает источник «Интерфакса», по предварительным данным, подозреваемый живет в подмосковном Домодедово и имеет при себе табельное оружие. Эхо Москвы
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