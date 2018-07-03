В Китае создали "лазерный АК-47"
13:05 03.07.2018 Источник: Известия
Китайские ученые создали лазерную штурмовую винтовку ZKM-500, которую нарекли «лазерным АК-47». Как сообщает South China Morning Post, такая винтовка способна поражать цель на расстоянии 800 м. При этом она способна ослепить противника и прожечь ткань и кожу.
Уточняется, что мощности батареи хватает на более чем тысячу выстрелов длительностью не более двух секунд, а сам выстрел невозможно заметить невооруженным глазом. «Это будет выглядеть как несчастный случай», — заявили создатели винтовки.
Сообщается, что стоимость одной ZKM-500 будет составлять около $15 тыс.
В апреле в США ввели в строй десантный корабль с лазерным оружием. Пушка в том числе предназначена для уничтожения беспилотников. На ее разработку ушло семь лет. Известия
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