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Новости

В Китае создали "лазерный АК-47"

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13:05 03.07.2018 Источник: Известия

Китайские ученые создали лазерную штурмовую винтовку ZKM-500, которую нарекли «лазерным АК-47». Как сообщает South China Morning Post, такая винтовка способна поражать цель на расстоянии 800 м. При этом она способна ослепить противника и прожечь ткань и кожу.

Уточняется, что мощности батареи хватает на более чем тысячу выстрелов длительностью не более двух секунд, а сам выстрел невозможно заметить невооруженным глазом. «Это будет выглядеть как несчастный случай», — заявили создатели винтовки.

Сообщается, что стоимость одной ZKM-500 будет составлять около $15 тыс.

В апреле в США ввели в строй десантный корабль с лазерным оружием. Пушка в том числе предназначена для уничтожения беспилотников. На ее разработку ушло семь лет.  Известия

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