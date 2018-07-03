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Новости

Инструкторы НАТО проведут обучение сержантов и старшин ВМС Украины

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13:20 03.07.2018 Источник: REGNUM

Военные инструкторы НАТО проведут обучение сержантов и старшин ВМС Украины в Одессе со 2 по 7 июля, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, «курс лидерства» будут проводить американские и британские инструкторы на базе университета Одесская морская академия в рамках украино-американских учений «Sea Breeze — 2018». Помимо формирования лидерских качеств, иностранные инструкторы будут обучать украинских сержантов и старшин действовать совместно и достигать взаимосовместимости.

Напомним, Украина объявила своим национальным интересом вступление в НАТО.  ИА REGNUM

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