Инструкторы НАТО проведут обучение сержантов и старшин ВМС Украины
13:20 03.07.2018 Источник: REGNUM
Военные инструкторы НАТО проведут обучение сержантов и старшин ВМС Украины в Одессе со 2 по 7 июля, сообщает «Укринформ».
Согласно сообщению, «курс лидерства» будут проводить американские и британские инструкторы на базе университета Одесская морская академия в рамках украино-американских учений «Sea Breeze — 2018». Помимо формирования лидерских качеств, иностранные инструкторы будут обучать украинских сержантов и старшин действовать совместно и достигать взаимосовместимости.
Напомним, Украина объявила своим национальным интересом вступление в НАТО. ИА REGNUM
Новости
- 13:20 03.07.2018
- Инструкторы НАТО проведут обучение сержантов и старшин ВМС Украины
- 13:05 03.07.2018
- В Китае создали "лазерный АК-47"
- 09:20 03.07.2018
- Завершены испытания новой ракеты для С-400
- 14:32 02.07.2018
- Покупка Турцией С-400 может поставить под угрозу секретность технологии "стелс" - СМИ
- 13:00 02.07.2018
- Частям российской армии присвоены имена украинских городов
- 12:20 02.07.2018
- В США заявили о беззащитности России восточнее Урала
- 11:32 02.07.2018
- Британский самолет сбросил бомбу на позиции сирийских правительственных войск
- 10:32 02.07.2018
- США провели в Неваде испытания новой ядерной бомбы
- 10:00 02.07.2018
- Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 - источник
- 10:23 01.07.2018
- В Донбассе наступило "хлебное перемирие"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать