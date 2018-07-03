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Буровики получат партию специальных колесных шасси Брянского автозавода

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13:41 03.07.2018 Источник: НГ-Online

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Колесное шасси БАЗ-69099. Фото предоставлено пресс-службой
Концерна "Алмаз-Антей"

АО «Брянский автомобильный завод» («БАЗ», входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей») поставит партию специальных колесных шасси БАЗ-69099 Калининградской буровой компании. Первая машина уже отправлена в ООО «Идель Нефтемаш» (г. Ишимбай, Республика Башкортостан) для монтажа мобильной буровой установки МБУ-140.

Колесное шасси БАЗ-69099 предназначено для монтажа специального оборудования массой более 40 тонн: мобильных буровых установок, автотопливозаправочного оборудования, пожарного оборудования, системы для перевозки контейнеров, краново-манипуляторной установки для погрузки и транспортировки различных грузов. Шасси имеют  высокую проходимость за счет разрезных мостов, независимой торсионной подвески, а также колесных редукторов несоосного типа, обеспечивающих большой дорожный просвет, проходимость и отсутствие «бульдозерного эффекта». При этом осевая нагрузка БАЗ-69099 не превышает 10 т, что делает возможным ее эксплуатацию на всех видах дорог. Машина обладает низкой монтажной высотой по раме, что позволяет разместить крупногабаритное технологическое оборудование и обеспечить низкий центр тяжести.

Шасси БАЗ-69099 оснащено централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах, системой гидроусиления руля с дублирующим (аварийным) насосом, что повышает безопасность движения и обеспечивает возможность буксирования с неработающим двигателем. В систему выхлопа включен моторный замедлитель (горный тормоз), что повышает безопасность движения на длительных спусках. Для повышенной проходимости предусмотрены блокировки межколесного, межосевого и межтележечного дифференциалов, - сообщает пресс-служба "Алмаз – Антей".

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