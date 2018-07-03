Путин не планирует встречу с конгрессменами США

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента РФс находящейся в Москве делегацией американских конгрессменов пока не планируется из-за плотного рабочего графика российского лидера. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ"Пока, к сожалению, в графике (Путина) такой встречи нет, график достаточно интенсивный, у президента много внутренних дел", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять американских парламентариев. Вместе с тем, Песков подчеркнул, что отсутствие такой встречи "никак не сказывается на эффективности работы здесь наших гостей".