Путин не планирует встречу с конгрессменами США
14:00 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президента РФ Владимира Путина с находящейся в Москве делегацией американских конгрессменов пока не планируется из-за плотного рабочего графика российского лидера. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, к сожалению, в графике (Путина) такой встречи нет, график достаточно интенсивный, у президента много внутренних дел", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять американских парламентариев. Вместе с тем, Песков подчеркнул, что отсутствие такой встречи "никак не сказывается на эффективности работы здесь наших гостей".
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