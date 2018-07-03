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Госдума приняла закон об обязательном восстановлении лесов в объемах, равных их вырубке

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14:12 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, обязывающий лесопользователей восстанавливать лес в объемах, равных их вырубке.

Поправки предусматривается внести в Лесной кодекс РФ. Изменения коснутся тех, кто использует леса для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, для переработки древесины и других лесных ресурсов, проведения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых. Так, эти специалисты будут "обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, установленном правительством Российской Федерации". Работы должны быть выполнены не позднее чем через один год после рубки.

При этом обязанность по выполнению таких работ не распространяется на лиц, использующих леса для эксплуатации линейных объектов, геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых, при осуществлении ими рубок в границах охранных зон в целях обеспечения безопасности граждан и "создания необходимых условий для эксплуатации таких объектов".

Аналогичные обязанности по лесовосстановлению или лесоразведению также вводятся для лиц, обратившихся с заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, в том числе в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий (за исключением случаев перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов).

В законопроекте также предусмотрено положение, уточняющее содержание понятия "земли лесного фонда". К лесным предлагается отнести земли, на которых расположены леса и земли, предназначенные для лесовосстановления (гари, вырубки, редины, пустыри, прогалины и другие), к нелесным - земли, необходимые для освоения лесов (дороги, просеки), и земли, неудобные для использования, - болота, каменистые россыпи.

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