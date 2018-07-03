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Американские эксперты посчитали китайские ядерные боеголовки

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14:32 03.07.2018 Источник: REGNUM

Китай располагает ядерными боеголовками в количестве 280 штук. Так считают американские эксперты Ханс Кристенсен и Роберт Норрис, сообщает академическое издание Bulletin of the Atomic Scientists.

По их словам, Китай продолжает программу модернизации ядерного оружия, которая стартовала в 1980-х годах. Так, новые разновидности баллистических ракет средней и промежуточной дальности принимаются на вооружение.

Доставить до целей ядерные боеголовки способны по оценкам до 130 баллистических ракет наземного базирования, 48 морских баллистических ракет, а также 20 бомбардировщиков. Мощность большинства боеголовок составляет от 200 до 300 килотонн.

Ханс Кристен, выступивший на страницах журнала, является директором Проекта ядерной информации в Федерации американских ученых. Роберт Норрис — старший научный сотрудник федерации.

Как сообщалось ранее, в Китайской академии инженерной физики заявили о наращивании темпов создания ядерного оружия «нового поколения». В перспективе Китай намерен догнать США в сфере создания зарядов малой мощности.  ИА REGNUM

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