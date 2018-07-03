Суд в Каире отклонил иск родственников россиян, погибших в результате крушения самолета над Синайским полуостровом
15:32 03.07.2018 Источник: Эхо Москвы
Суд Каира отклонил коллективный иск родственников россиян, которые погибли в результате крушения самолёта компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом осенью 2015 года. Истцы требовали компенсацию за катастрофу, считая, что она произошла из-за халатности египетских властей, не обеспечивших должную безопасность в аэропорту Шарм-аль-Шейха.
Самолёт взорвался вскоре после вылета из аэропорта 31 октября 2015 горда. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Эхо Москвы
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