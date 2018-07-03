0
0
326
Новости

Суд в Каире отклонил иск родственников россиян, погибших в результате крушения самолета над Синайским полуостровом

Добавить в избранное

15:32 03.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Суд Каира отклонил коллективный иск родственников россиян, которые погибли в результате крушения самолёта компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом осенью 2015 года. Истцы требовали компенсацию за катастрофу, считая, что она произошла из-за халатности египетских властей, не обеспечивших должную безопасность в аэропорту Шарм-аль-Шейха. 

Самолёт взорвался вскоре после вылета из аэропорта 31 октября 2015 горда. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:32 03.07.2018
За две недели заблокировано 140 "алкогольных" сайтов
0
41
16:12 03.07.2018
Швейцария не будет принимать чемпионат Европы по футболу в 2020 году
0
195
16:00 03.07.2018
На встрече в Госдуме не удалось решить все разногласия - глава делегации Конгресса США
0
267
15:12 03.07.2018
Глава Генштаба Украины назвал наименования войсковых частей России "воровством истории"
0
359
15:00 03.07.2018
Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швейцарии в матче со Швецией
0
407
14:32 03.07.2018
Американские эксперты посчитали китайские ядерные боеголовки
0
700
14:12 03.07.2018
Госдума приняла закон об обязательном восстановлении лесов в объемах, равных их вырубке
0
472
14:00 03.07.2018
Путин не планирует встречу с конгрессменами США
0
586
13:41 03.07.2018
Буровики получат партию специальных колесных шасси Брянского автозавода
0
466
13:32 03.07.2018
Более 10 тысяч жителей Китая посетили Приморье по электронной визе
0
435

Возврат к списку