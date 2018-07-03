На встрече в Госдуме не удалось решить все разногласия - глава делегации Конгресса США

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентарии РФ и США провели очень длительные и честные переговоры, но всех вопросов разрешить не удалось. Об этом заявил во вторник журналистам глава делегации американских конгрессменов, сенатор от штата Алабамапо итогам встречи в Госдуме."У нас был очень длительный и честный диалог, однако мы не смогли разрешить все вопросы, которые перед нами стояли", - отметил он.