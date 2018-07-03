За две недели заблокировано 140 "алкогольных" сайтов

16:32 Источник: НГ-Online

Роскомнадзор по решению Росалкогольрегулирования с 15 июня заблокировал более 140 сайтов либо интернет-страниц, предлагавших на продажу алкогольную продукцию, сообщили «НГ» в Росалкогольрегулировании.

При этом принято уже более 280 решений по блокировке сайтов или отдельных интернет страниц. Разницу между количеством принятых решений и количеством блокировок в пресс-службе объяснили тем, что каждое решение и последующая блокировка требует времени на необходимые юридические процедуры (вынесение решения, внесение адреса сайта или страницы в реестр запрещенных сайтов, информирование Роскомнадзором провайдера хостинга и владельца сайта о нарушении, а также выделяемое время на добровольное устранение нарушение).

Также в пресс-службе Росалкогольрегулирования подчеркнули, что в более чем 50 случаях владельцы сайтов сами убирали незаконный контент со своих интернет ресурсов после вынесения предупреждения.

Ограничение во внесудебном порядке доступа к сайтам, дистанционно торгующим алкоголем, Росалкогольрегулирование начало с 15 июня 2018 года.

Анатолий Комраков