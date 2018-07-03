0
0
400
Новости

Из бакинского метро эвакуируют пассажиров из-за отключения электричества

Добавить в избранное

18:32 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вход на все станции метрополитена столицы Азербайджана закрыт из-за отключения электричества, идет эвакуация. Об этом сообщило во вторник информационное агентство АПА.

Как сообщают жители различных районов города, столица Азербайджана вновь оказалась без электричества. Несколько минут назад в Баку вновь погас свет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:45 03.07.2018
В РФ пустили конгрессмена США, находящегося в санкционном списке
0
207
19:30 03.07.2018
Создание "москитного флота" Минпромторг назвал приоритетом при обновлении ВМФ
0
279
19:05 03.07.2018
ЧМ-2018. Сборная Швеции вышла в 1/4 финала
0
378
19:00 03.07.2018
Американские конгрессмены поднимали вопрос о "роли" РФ в выборах в США
0
423
18:52 03.07.2018
Трудовой энтузиазм сотрудников Надеждинского метзавода привел с неожиданным последствиям
0
364
17:40 03.07.2018
На территории ТЦ в Краснодаре возник крупный пожар
0
439
17:12 03.07.2018
Воды ФРГ оказались одними из самых грязных в Европе
0
555
17:00 03.07.2018
СК предъявил обвинение главе карельского "Мемориала" Дмитриеву
0
482
16:32 03.07.2018
За две недели заблокировано 140 "алкогольных" сайтов
0
599
16:12 03.07.2018
Швейцария не будет принимать чемпионат Европы по футболу в 2020 году
0
677

Возврат к списку