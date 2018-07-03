Из бакинского метро эвакуируют пассажиров из-за отключения электричества

18:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вход на все станции метрополитена столицы Азербайджана закрыт из-за отключения электричества, идет эвакуация. Об этом сообщило во вторник информационное агентство АПА.

Как сообщают жители различных районов города, столица Азербайджана вновь оказалась без электричества. Несколько минут назад в Баку вновь погас свет.