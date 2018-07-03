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Новости

Американские конгрессмены поднимали вопрос о "роли" РФ в выборах в США

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19:00 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США поднималась на встречах в Москве во вторник. Об этом заявил во вторник журналистам глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби по итогам встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы обсуждали различные вопросы, включая и этот", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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