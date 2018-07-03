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Трудовой энтузиазм сотрудников Надеждинского метзавода привел с неожиданным последствиям

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18:52 03.07.2018

Вчера Норильск потрясла «сенсация»: на парковке Надеждинского металлургического завода выпал красный дождь. Дождь, правда, никто не видел. Однако это не помешало обсуждению события в соцсетях в течение целого дня.
Поводом для всеобщего волнения стали снимки коричневых луж перед зданием завода. Пользователи также щедро делились друг с другом фотографиями машин, на которых также оказались буроватые подтеки. Активисты-конспирологи в попытке понять причины столь необычного явления, высказывали различные предположения. Горожане переживали, к каким последствиям для их здоровья может привести данное метеорологическое явление.
Как позже выяснилось, никакого красного, а уже, тем более, токсичного дождя в эту ночь не было. А красная лужа перед зданием заводоуправления появилась по вине его сотрудников. Точнее, случайно стала следствием трудового энтузиазма. В прошлую субботу работники провели здесь субботник. Они очищали от мусора территорию и кровлю крыши. Собранные мусор, в том числе и ржавая «пыль» частично остались неубранными. Ночью ветер раздул пыль и снес ее тротуар перед зданием заводоуправления – прямо на парковку. А начавшийся дождь благополучно размыл «ржавчину» на участке земли перед зданием завода.
А дождь ночью действительно был. Но только это был самый обычный летний дождь.

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