Трудовой энтузиазм сотрудников Надеждинского метзавода привел с неожиданным последствиям

18:52

Вчера Норильск потрясла «сенсация»: на парковке Надеждинского металлургического завода выпал красный дождь. Дождь, правда, никто не видел. Однако это не помешало обсуждению события в соцсетях в течение целого дня.

Поводом для всеобщего волнения стали снимки коричневых луж перед зданием завода. Пользователи также щедро делились друг с другом фотографиями машин, на которых также оказались буроватые подтеки. Активисты-конспирологи в попытке понять причины столь необычного явления, высказывали различные предположения. Горожане переживали, к каким последствиям для их здоровья может привести данное метеорологическое явление.

Как позже выяснилось, никакого красного, а уже, тем более, токсичного дождя в эту ночь не было. А красная лужа перед зданием заводоуправления появилась по вине его сотрудников. Точнее, случайно стала следствием трудового энтузиазма. В прошлую субботу работники провели здесь субботник. Они очищали от мусора территорию и кровлю крыши. Собранные мусор, в том числе и ржавая «пыль» частично остались неубранными. Ночью ветер раздул пыль и снес ее тротуар перед зданием заводоуправления – прямо на парковку. А начавшийся дождь благополучно размыл «ржавчину» на участке земли перед зданием завода.

А дождь ночью действительно был. Но только это был самый обычный летний дождь.