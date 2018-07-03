ЧМ-2018. Сборная Швеции вышла в 1/4 финала

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала турнира, который состоялся в Санкт-Петербурге, шведы победили команду Швейцарии со счетом 1:0. Мяч на 66-й минуте забил полузащитник Эмиль Форсберг.

В 1/4 финала шведы сыграют с победителем матча Колумбия - Англия, который пройдет позднее во вторник в Москве. Четвертьфинал с участием сборной Швеции состоится 7 июля в Самаре.