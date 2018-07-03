Создание "москитного флота" Минпромторг назвал приоритетом при обновлении ВМФ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание "москитного флота" является одним из приоритетов при обновлении ВМФ России. Об этом сообщается в проекте Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, подготовленном Минпромторгом РФ.

"При обновлении российского подводного флота упор делается на строительстве многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок. В надводном кораблестроении приоритет отдается созданию кораблей "москитного флота" (корабли малого водоизмещения, предназначенные для ведения боевых действий в прибрежных районах)", - говорится в проекте.

В документе также отмечается, что строительство серийных надводных кораблей и подводных лодок по текущим проектам будет завершено к 2022-2025 годам.