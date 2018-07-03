Создание "москитного флота" Минпромторг назвал приоритетом при обновлении ВМФ
19:30 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание "москитного флота" является одним из приоритетов при обновлении ВМФ России. Об этом сообщается в проекте Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, подготовленном Минпромторгом РФ.
"При обновлении российского подводного флота упор делается на строительстве многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок. В надводном кораблестроении приоритет отдается созданию кораблей "москитного флота" (корабли малого водоизмещения, предназначенные для ведения боевых действий в прибрежных районах)", - говорится в проекте.
В документе также отмечается, что строительство серийных надводных кораблей и подводных лодок по текущим проектам будет завершено к 2022-2025 годам.
Новости
- 19:45 03.07.2018
- В РФ пустили конгрессмена США, находящегося в санкционном списке
- 19:05 03.07.2018
- ЧМ-2018. Сборная Швеции вышла в 1/4 финала
- 19:00 03.07.2018
- Американские конгрессмены поднимали вопрос о "роли" РФ в выборах в США
- 18:52 03.07.2018
- Трудовой энтузиазм сотрудников Надеждинского метзавода привел с неожиданным последствиям
- 18:32 03.07.2018
- Из бакинского метро эвакуируют пассажиров из-за отключения электричества
- 17:40 03.07.2018
- На территории ТЦ в Краснодаре возник крупный пожар
- 17:12 03.07.2018
- Воды ФРГ оказались одними из самых грязных в Европе
- 17:00 03.07.2018
- СК предъявил обвинение главе карельского "Мемориала" Дмитриеву
- 16:32 03.07.2018
- За две недели заблокировано 140 "алкогольных" сайтов
- 16:12 03.07.2018
- Швейцария не будет принимать чемпионат Европы по футболу в 2020 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать