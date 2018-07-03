Премьер Израиля приедет в Москву для переговоров с Путиным
20:40 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит 11 июля Москву, где намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом корр. ТАСС сообщила во вторник по телефону официальный представитель канцелярии главы израильского кабмина Анна Йонатан Леус.
"В среду, 11 июля, Нетаньяху поедет в Москву, где состоится встреча премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным", - сказала она.
В минувшее воскресенье глава израильского правительства заявил, что находится в постоянном контакте с Кремлем и Белым домом в отношении событий в Сирии.
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