Премьер Израиля приедет в Москву для переговоров с Путиным

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит 11 июля Москву, где намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом корр. ТАСС сообщила во вторник по телефону официальный представитель канцелярии главы израильского кабмина Анна Йонатан Леус.

"В среду, 11 июля, Нетаньяху поедет в Москву, где состоится встреча премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным", - сказала она.

В минувшее воскресенье глава израильского правительства заявил, что находится в постоянном контакте с Кремлем и Белым домом в отношении событий в Сирии.