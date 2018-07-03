Авторы итальянской версии Wikipedia протестуют против новых барьеров по авторским правам
22:20 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страницы электронной энциклопедии Wikipedia ("Википедия") не открываются на итальянском языке. Таким образом авторы итальянской версии сайта выражают несогласие с директивой Евросоюза об авторском праве в интернете, голосование по которой пройдет в Европарламенте 5 июля.
"Вместо того, чтобы изменить законодательство ЕС по авторскому праву и способствовать всеобщему участию в информационном обществе, она [директива] препятствует свободе онлайн-пространства и создает препятствия для доступа в интернет, выстраивая новые барьеры, фильтры и ограничения. Если это предложение будет одобрено, возможно, не получится поделиться газетной статьей в социальной сети или найти ее через поисковик. Сама Wikipedia столкнется с риском закрытия", - говорится в заявлении, размещенной на главной странице итальянской версии портала во вторник.
"По этим причинам итальянское сообщество Wikipedia решило закрыть все страницы энциклопедии. Мы хотим сохранить бесплатную открытую энциклопедию с проверяемым контентом, поэтому мы просим всех членов Европарламента отказаться от актуального текста директивы и возобновить дискуссии", - указали авторы заявления.
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