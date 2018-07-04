Полиция сообщила об отравлении двух человек неизвестным веществом близ Солсбери

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека находятся без сознания из-за того, что подверглись воздействию неизвестного вещества в британском городе Эймсбери в 10 км к северу от Солсбери.

"Полиция Уилтшира сегодня вечером объявила о крупном инциденте. Существуют подозрения, что два человека могли подвергнуться воздействию неизвестного вещества в Эймсбери, - говорится в опубликованном в среду сообщении полиции графства Уилтшир. - Места, которые, как полагают, пострадавшие посещали перед тем, как они заболели, будут оцеплены на ночь в районе Эймсбери и Солсбери в качестве меры предосторожности".

По данным правоохранителей, вечером 30 июня мужчина и женщина 40 лет были найдены без сознания с своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери, оба находятся в критическом состоянии.

В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие. Отмечается, что речь пока не идет о совершении преступления. Полиция расследует инцидент.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочьподверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием "Новичок" якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.