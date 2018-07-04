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Новости

Военные ДНР и общественники из РФ доставили в прифронтовую Александровку около тонны гуманитарной помощи

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07:36 04.07.2018

Командование ДНР и волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставили в прифронтовой поселок Александровка на западной окраине Донецка около тонны гуманитарной помощи.

«Мы продолжаем оказывать помощь населению Республики. Совместно с международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» на этот раз гуманитарная помощь весом около тонны была доставлена в прифронтовую Александровку», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены и одежда. «Донбасс сегодня»

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