МИД: Россия обладает возможностями для создания альтернативного интернета

08:12

Россия обладает возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом вчера, 3 июля, сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России

«К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета», — заявил Рогачев.