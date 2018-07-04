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Новости

МИД: Россия обладает возможностями для создания альтернативного интернета

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08:12 04.07.2018

Россия обладает возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом вчера, 3 июля, сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.

«К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета», — заявил Рогачев.

Представитель МИДа подчеркнул, что политика России не направлена на обособление интернета. «На данный момент такая цель не стоит», — констатировал он. ИА EADaily

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