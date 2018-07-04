МИД: Россия обладает возможностями для создания альтернативного интернета
08:12 04.07.2018
Россия обладает возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом вчера, 3 июля, сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев. «К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета», — заявил Рогачев. Представитель МИДа подчеркнул, что политика России не направлена на обособление интернета. «На данный момент такая цель не стоит», — констатировал он. ИА EADaily
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