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Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда

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08:24 04.07.2018 Источник: РОСБАЛТ

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на этот год. Подписанный документ опубликован на сайте правовой информации.

В законе уточняются показатели индекса роста потребительских цен, прожиточного минимума пенсионера, а также результаты исполнения бюджета фонда в прошлом году.

Благодаря наличию остатков средств по итогам предыдущих 12 месяцев, в ПФР из федерального бюджета направят меньше денег. При этом общий объем расходов фонда увеличится на 92,2 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 265,5 млрд рублей. Глава ПФР Антон Дроздов пояснил, что этот дефицит является чисто техническим, связанным с общим порядком финансирования остатков средств, определенных Бюджетным кодексом.

Основные параметры бюджета ПФР на 2019—2020 годов не меняются.

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