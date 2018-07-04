Президент Молдавии охарактеризовал отношения с Россией словами "хуже некуда"

10:00 Источник: РБК

Отношения Молдавии и России находятся на критически низком уровне, полагает молдавский президент. Измениться ситуация может только после парламентских выборов в Молдавии.

«Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда. Думаю, что потепление на политическом уровне возможно только после выборов в парламенте», — заявил Додон (цитата по «РИА Новости»).



Очередной всплеск напряжения в отношениях Москвы и Кишинева случился после принятия Генассамблеей ООН резолюции с призывом к России вывести миротворцев из Приднестровья. РБК