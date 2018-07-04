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Новости

Банк Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть Brent

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10:05 04.07.2018 Источник: РБК

Сокращение добычи нефти в Иране, Ливии и Анголе приведет к уменьшению предложения на глобальном рынке, пришел к выводу Morgan Stanley и резко повысил прогноз стоимости нефти Brent на второе полугодие.

Геополитическая напряженность и сокращение добычи в отдельных странах будут оказывать давление на глобальный нефтяной рынок в обозримой перспективе, пришел к выводу банк Morgan Stanley и резко повысил прогноз цены международного эталона Brent на второе полугодие 2018 года (обзор банка есть у РБК) — сразу на $7,5, до $85 за баррель. 

В последний раз Brent торговался на этом уровне в октябре 2014 года.

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