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Сборная России лидирует по эффективности ударов на ЧМ-2018

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10:32 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сборная России лидирует по эффективности ударов на чемпионате мира. За 4 матча российские футболисты забили 9 мячей. Голами завершились 35% ударов.

На втором месте по данному показателю идёт сборная Колумбии с результатом 22%, на третьем месте — бельгийцы.

Сборная России впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв испанцев в серии пенальти. В следующей стадии турнира команда Станислава Черчесова сыграет с хорватами. Матч состоится 7 июля в Сочи. Начало встречи в 21:00 мск. В тот же день встретятся команды Англии и Швеции.  Говорит Москва

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