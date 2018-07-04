Сборная России лидирует по эффективности ударов на ЧМ-2018
10:32 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сборная России лидирует по эффективности ударов на чемпионате мира. За 4 матча российские футболисты забили 9 мячей. Голами завершились 35% ударов.
На втором месте по данному показателю идёт сборная Колумбии с результатом 22%, на третьем месте — бельгийцы.
Сборная России впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв испанцев в серии пенальти. В следующей стадии турнира команда Станислава Черчесова сыграет с хорватами. Матч состоится 7 июля в Сочи. Начало встречи в 21:00 мск. В тот же день встретятся команды Англии и Швеции. Говорит Москва
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