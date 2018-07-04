Глава РКК "Энергия" уходит в отставку

11:32 Источник: Эхо Москвы

Глава Российской ракетно-космической корпорации «Энергия»уйдет в отставку в начале августа. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В мае Роскосмос возглавил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. Источники Интерфакса сообщали о скорых кадровых перестановках в руководстве корпорации «Энергия и Центре имени Хруничева. Эхо Москвы