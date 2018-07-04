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Новости

Глава РКК "Энергия" уходит в отставку

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11:32 04.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Глава Российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев уйдет в отставку в начале августа. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, — сообщает пресс-служба Роскосмоса. 

В мае Роскосмос возглавил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. Источники Интерфакса сообщали о скорых кадровых перестановках в руководстве корпорации «Энергия и Центре имени Хруничева. Эхо Москвы

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