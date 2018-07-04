Регионом с самым грязным воздухом признана Бурятия
12:00 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Бурятия признана регионом с самым грязным воздухом. Такие данные опубликованы в докладе Роспотребнадзора.
В списке также оказались Хабаровский и Красноярский края, Иркутская и Курская области и Крым. Отчёт составлялся на основе доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Говорит Москва
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