Украинцы за рубежом перечислили на родину более $9 млрд за год
12:20 04.07.2018 Источник: Газета.Ru
Украинцы, которые находятся на заработках в других странах, в течение года перевели домой $9,3 млрд. Об этом сообщается со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным ТСН, за период с января текущего года по март граждане Украины перевели из зарубежных стран $2,6 млрд. Наибольшее количество денег украинцы перечислили из Польши, за 2017 год из этой страны на Украину пришло $3,1 млрд. В течение первого квартала 2018 года из Польши было переведено $865 млн.
Второе место по количеству переведенных денег занимает Россия. За 2017-й украинцы перечислили $1,3 млрд, а за первый квартал нынешнего года — $300 млн.
Ранее сообщалось, что Украина намерена выпустить собственную криптовалюту. Газета.Ru
Новости
- 13:05 04.07.2018
- Медведев освободил от должности главу Росприроднадзора
- 13:00 04.07.2018
- Трамп напомнит членам НАТО, что "к США нельзя относиться как к свинье-копилке"
- 12:32 04.07.2018
- Глава Минтруда не исключил сокращения рабочей недели до 2 дней при развитии технологий
- 12:05 04.07.2018
- Египетские археологи нашли огромный черный саркофаг
- 12:00 04.07.2018
- Регионом с самым грязным воздухом признана Бурятия
- 11:32 04.07.2018
- Глава РКК "Энергия" уходит в отставку
- 11:20 04.07.2018
- Реальные зарплаты в России выросли на 10% за 3-4 месяца - Топилин
- 11:05 04.07.2018
- РФ и Китай могут создать совместную космическую станцию
- 11:00 04.07.2018
- В США ограничат использование одноразовых ракет-носителей
- 10:32 04.07.2018
- Сборная России лидирует по эффективности ударов на ЧМ-2018
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать