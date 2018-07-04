Глава Минтруда не исключил сокращения рабочей недели до 2 дней при развитии технологий
12:32 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Максим Топилин не исключил сокращения рабочей недели до 2 дней при развитии технологий в будущем. В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Минтруда заявил, что в любом случае сокращение сотрудников будет идти постепенно.
«Мы просто будем меньше работать, четыре дня или, допустим, два дня».
Топилин также добавил, что к уменьшению продолжительности рабочей недели в будущем могут привести роботизация и повышение автоматизации. Сотрудники компаний будут заниматься разработкой автоматизированных систем, поэтому резкого сокращения рабочей силы не прогнозируется.
Новости
- 13:05 04.07.2018
- Медведев освободил от должности главу Росприроднадзора
- 13:00 04.07.2018
- Трамп напомнит членам НАТО, что "к США нельзя относиться как к свинье-копилке"
- 12:20 04.07.2018
- Украинцы за рубежом перечислили на родину более $9 млрд за год
- 12:05 04.07.2018
- Египетские археологи нашли огромный черный саркофаг
- 12:00 04.07.2018
- Регионом с самым грязным воздухом признана Бурятия
- 11:32 04.07.2018
- Глава РКК "Энергия" уходит в отставку
- 11:20 04.07.2018
- Реальные зарплаты в России выросли на 10% за 3-4 месяца - Топилин
- 11:05 04.07.2018
- РФ и Китай могут создать совместную космическую станцию
- 11:00 04.07.2018
- В США ограничат использование одноразовых ракет-носителей
- 10:32 04.07.2018
- Сборная России лидирует по эффективности ударов на ЧМ-2018
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать