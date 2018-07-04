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Глава Минтруда не исключил сокращения рабочей недели до 2 дней при развитии технологий

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12:32 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Максим Топилин не исключил сокращения рабочей недели до 2 дней при развитии технологий в будущем. В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Минтруда заявил, что в любом случае сокращение сотрудников будет идти постепенно.

«Мы просто будем меньше работать, четыре дня или, допустим, два дня».

Топилин также добавил, что к уменьшению продолжительности рабочей недели в будущем могут привести роботизация и повышение автоматизации. Сотрудники компаний будут заниматься разработкой автоматизированных систем, поэтому резкого сокращения рабочей силы не прогнозируется. 

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