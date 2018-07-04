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Английского болельщика задержали в Москве за надпись на памятнике

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13:32 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Английского болельщика задержали в Москве за надпись на памятнике футболисту. В полицейский участок доставили Холла Руфуса. Молодого человека подозревают в вандализме.

Как сообщили в столичном главке МВД, инцидент произошёл возле стадиона «Спартак». Фанат написал красной краской слово England на памятнике советскому футболисту Фёдору Черенкову.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», Руфус уже принёс извинения за свой поступок. «Я сожалею, мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, которые провёл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого», — сказал болельщик.

В свою очередь, член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что фаната следует наказать и выслать из страны. Говорит Москва

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