Анкара пообещала поставить Киеву беспилотники - СНБО Украины
14:00 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция намерена поставить Украине беспилотники и создать совместное предприятие. Об этом в среду сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по итогам состоявшегося в Анкаре заседания двухсторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
"Стороны подписали меморандум о поставках Украине беспилотных авиационных комплексов, развитии сотрудничества в сфере беспилотных систем вооружения и о возможности создания совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронированной техники", - отмечается в пресс- релизе ведомства.
Кроме того, по данным СНБО, стороны "достигли согласия о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующее соглашение".
Участники заседания также обсудили реализацию проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной областях, проанализировали состояние выполнения совместных проектов в военно-технической сфере за текущий год, в частности выполнение контракта на поставку средств связи компании "Аселсан" для нужд украинской армии. Турецкая сторона в свою очередь подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.
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