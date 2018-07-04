План приема в вузы увеличен на 9 тысяч мест - Медведев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План приема в российские вузы на 2018 год увеличен на 9 тысяч мест, до 514 тысяч, сообщил премьер-министрна встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений."Приемная кампания в разгаре, в этом году мы увеличили план приема на 9 тысяч мест, в общей сложности он превышает 514 тысяч мест", - сказал он. Медведев добавил, что на ближайшие шесть лет стоят весьма амбициозные задачи, обозначенные в майском указе президента Владимира Путина, которые нельзя решить без сильной высшей школы.