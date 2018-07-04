КС РФ обязал полицию реагировать на правонарушения, предусмотренные законами регионов
15:32 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники региональных управлений полиции должны реагировать на совершение административных правонарушений, предусмотренных только местными законами, даже если субъекты Федерации не заключали по этому поводу отдельных соглашений с МВД. Об этом говорится в опубликованном в среду постановлении Конституционного суда (КС).
Поводом для рассмотрения дела в КС стал запрос законодательного собрания Ростовской области. Парламентарии обращали внимание судей на то, что в настоящее время полиция обеспечивает соблюдение местных норм об административных правонарушениях только при наличии соответствующего договора между МВД и регионами. Также ростовские депутаты указывали, что соглашения составляются на возмездной основе.
"Должностные лица органов внутренних дел (полиции) обязаны в рамках полномочий оказывать содействие в привлечении виновных в совершении предусмотренных законами субъектов Российской Федерации административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, и при отсутствии соответствующих соглашений, заключенных между органами исполнительной власти субъектов РФ и Министерством внутренних дел Российской Федерации", - говорится в постановлении Конституционного суда.
КС отметил, что само по себе заключение таких договоров не противоречит Конституции. Оно должно быть направлено на обеспечение баланса интересов региональных и федеральных властей. Вместе с тем инициатором заключения соглашения должны быть власти субъекта Федерации.
"Инициатива заключения таких соглашений должна исходить от органов исполнительной власти субъектов РФ, которые не могут быть принуждены к их подписанию на неприемлемых для себя организационно-правовых, финансовых или иных условиях", - говорится в постановлении.
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