Более половины россиян считают, что стране следует присоединиться к G7
16:12 04.07.2018 Источник: REGNUM
59% жителей России (среди людей с высшим образованием — 76%) знают или слышали о «Большой семёрке» (G7). 14% опрошенных считают, что G7 положительно влияет на ситуацию в мире, 16% оценивают ее влияние как негативное, 14% — как позитивное. 16% граждан РФ затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».
До 2014 году Россия входила в G7. Тогда оно называлось «Большой восьмёркой», но Россия была исключена из него после присоединения Крыма. Прекращение сотрудничества принесло больше вреда и России, и «Большой семёрке» (22%).
Недавно на встрече глав стран «Большой семёрки» президент США Дональд Трамп заявил, что следует вернуть Россию в это объединение. Об этом слышали 38% граждан РФ. 26% опрошенных считают, что России следует присоединиться к странам G7, если такое предложение поступит, 20% уверены, что делать этого не надо. 13% затруднились ответить.
Аргументы тех, кто поддерживают эту идею, — «Россия великая страна, ее голос должен быть слышен в мире», «нужно объединяться, укреплять сотрудничество между странами, сохранять мир», «это укрепит международный авторитет и влияние России в мире». По мнению противников присоединения, «Россия может обойтись без «семерки», «Россия потеряет свою независимость, на страну будут давить», «лишняя трата денег».
Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 24 июня 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. ИА REGNUM
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