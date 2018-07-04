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Экономические санкции ЕС против России будут продлены на полгода 6 июля - источник

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16:32 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о продлении на полгода экономических санкций ЕС против России будет принято 6 июля и вступит в силу в предстоящий понедельник. Об этом сообщил европейский дипломатический источник на брифинге в преддверии саммита ЕС.

"Решение о продлении санкций будет принято в четверг (в Комитете постоянных представителей ЕС - прим. ТАСС). Оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в понедельник (9 июля и с этого момента вступит в силу)", - отметил он.

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