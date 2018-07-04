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Два человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Ростовской области

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17:40 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной в Ростовской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. "По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста. Еще два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда.

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