Два человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Ростовской области

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной в Ростовской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. "По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста. Еще два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.По его словам, при столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда.