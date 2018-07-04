Роскосмос: Обсуждать не Китаем пилотируемый полет не планируется
18:42 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Роскосмоса в рамках визита в Москву китайской делегации не планируют обсуждать с коллегами из КНР вопросы пилотируемой космонавтики, заявили в среду ТАСС в госкорпорации.
Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Роскосмоса на этой неделе планируют обсудить с китайскими коллегами вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ. Также отмечалось, что китайская сторона предложит рассмотреть создание совместной космической станции.
"В рамках данного визита (4-6 июля 2018 года) китайской делегации в Москву вопросы пилотируемой космонавтики обсуждать не планируется, поскольку за пилотируемую космонавтику в КНР отвечает Китайская канцелярия по пилотируемой космонавтике, а в рамках настоящего визита специалисты данной организации в китайской делегации не представлены", - сообщили в Роскосмосе.
В госкорпорации уточнили, что 4 июля пройдут очередные заседания российско-китайских подгрупп по сотрудничеству в области электронно-компонентной базы космического назначения, по взаимодействию в области мониторинга космического мусора и по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли.
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