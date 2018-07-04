Посольство РФ в Лондоне не посылало приглашение Терезе Мэй на ЧМ-2018
19:30 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Лондоне опровергло появившиеся в среду в британской прессе публикации о том, что премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй было направлено приглашение посетить проходящий в РФ чемпионат мира по футболу. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель посольства.
"Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того, из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру", - сказал дипломат.
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