Россия получила от Сербии официальную заявку на поставку комплексов С-300
20:05 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия получила от Сербии официальную заявку на поставку комплексов С-300ПМУ-2 в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"От Сербии поступила официальная заявка на поставку в 2021 году полкового комплекта С-300ПМУ-2 в составе командного пункта полка и двух дивизионов. Сейчас запрос находится на рассмотрении компетентных организаций оборонно- промышленного комплекса России", - сказал источник. По его мнению, "с учетом дружественных отношений между странами, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен".
Новости
- 20:05 04.07.2018
- Россия получила от Сербии официальную заявку на поставку комплексов С-300
- 14:00 04.07.2018
- Анкара пообещала поставить Киеву беспилотники - СНБО Украины
- 09:32 04.07.2018
- Сын лидера ИГ убит в Сирии при столкновении с российскими войсками - Reuters
- 19:30 03.07.2018
- Создание "москитного флота" Минпромторг назвал приоритетом при обновлении ВМФ
- 15:12 03.07.2018
- Глава Генштаба Украины назвал наименования войсковых частей России "воровством истории"
- 14:32 03.07.2018
- Американские эксперты посчитали китайские ядерные боеголовки
- 13:20 03.07.2018
- Инструкторы НАТО проведут обучение сержантов и старшин ВМС Украины
- 13:05 03.07.2018
- В Китае создали "лазерный АК-47"
- 09:20 03.07.2018
- Завершены испытания новой ракеты для С-400
- 14:32 02.07.2018
- Покупка Турцией С-400 может поставить под угрозу секретность технологии "стелс" - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать