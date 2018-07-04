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Главы всех стран НАТО проведут отдельную встречу с президентами Грузии и Украины

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21:15 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры всех государств НАТО проведут 12 июля отдельную совместную встречу с президентами Украины и Грузии на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом говорится в опубликованной в среду программе саммита.

"12 июля состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии", - следует из документа.

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