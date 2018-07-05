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На Украине пригрозили создать Барнаульский и Мурманский полки

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08:00 05.07.2018 Источник: РБК

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пригрозил Москве созданием в украинской армии Бахчисарайского, Барнаульского и Мурманского полков. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Так он отреагировал на просьбу ведущего прокомментировать присвоение президентом России Владимиром Путиным имен украинских городов частям российской армии. Они, в частности, получили названия в честь Львова, Нежина и Житомира. Почетные наименования, как подчеркивалось в указе, были присвоены «в целях сохранения славных воинских исторических традиций».

«Сколько бы они ни называли, поверьте, какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил», — заявил в ответ на это Матиос. «Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, и Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее, и тому подобное», — добавил он. РБК

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