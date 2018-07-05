Подсчитано время, которое Неймар пролежал на газоне во время матчей
08:32 05.07.2018 Источник: Lenta.ru
Нападающий сборной Бразилии Неймар за четыре игры чемпионата мира по футболу пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Такие цифры приводит издание RTS Sport.
Правила против бразильца были нарушены 23 раза. Дольше всего Неймар находился на газоне во время игры 1/8 финала ЧМ против команды Мексики — 5 минут 30 секунд. Во время игры мексиканский футболист наступил Неймару на голень, из-за чего бразилец начал кричать и изображать муки. Встреча завершилась со счетом 2:0.
3 июля бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным. По его мнению, за футболистом наблюдают дети, которые начинают подражать ему. Шмейхель призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать бразильца.
В конце июня бар в Рио-де-Жанейро пообещал угощать своих посетителей пивом за каждое падение Неймара во время матча заключительного тура группового этапа против Сербии.
В четвертьфинале чемпионата мира Бразилия сыграет с Бельгией. Турнир завершится 15 июля. Lenta.Ru
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