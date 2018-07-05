Победительницу "Евровидения - 2018" заподозрили в плагиате
09:05 05.07.2018 Источник: REGNUM
Песня Израильской певицы Нетты Барзилай, которая оказалась на первом месте «Евровидения-2018», оказалась слишком похожей на песню американского дуэта White Stripes, сообщается в Jerusalem Post.
Сейчас нет речи о суде, пока ждут разъяснений ситуации от композиторов Медали и Бегера.
При этом в СМИ уже можно найти сообщения о том, что «Евровидение-2018» проведён нечестно, из-за чего и проведение конкурса 2019 года может быть поставлено под сомнение. Хотя пока идут споры о том, где же будет проведён конкурс 2019 года. ИА REGNUM
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