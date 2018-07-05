Полиции США пришлось лезть за активисткой на статую Свободы
09:20 05.07.2018 Источник: Газета.Ru
Полицейские смогли добраться до женщины, забравшейся на статую Свободы в Нью-Йорке, и задержать ее. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, правоохранители пытались поговорить с женщиной, однако она отказалась уходить. На протяжении двух часов она ходила по периметру постамента статуи. Позднее полицейские с помощью веревок и страховки смогли задержать ее и спустить на землю.
Женщина выступала против разделения родителей и детей среди мигрантов на границе. Она взобралась на статую после организованной акции движения «Rise and Resist», которые требовали расформировать иммиграционную и таможенную полицию США.
В «Rise and Resist» отрицали причастность женщины к ним, но позднее отметили, что ее действие не было частью акции. Газета.Ru
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