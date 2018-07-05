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Правительство готовится повысить пособие по безработице

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10:00 05.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство намерено повысить пособие по безработице. Сегодня минимальный размер такой выплаты в России составляет 850 рублей, максимальный — 4900 рублей.

«Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете», — сказал первый вице-премьер Антон Силуанов в эфире телеканала Россия 1.

По его словам, эта инициатива связана с выполнением других задач, которые стоят перед кабинетом министров в ближайшие шесть лет.

Ранее Министерство труда и социальной защиты сообщило о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Планируется, что нововведения заработают уже в следующем году. Говорит Москва

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