Правительство готовится повысить пособие по безработице
10:00 05.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Правительство намерено повысить пособие по безработице. Сегодня минимальный размер такой выплаты в России составляет 850 рублей, максимальный — 4900 рублей.
«Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете», — сказал первый вице-премьер Антон Силуанов в эфире телеканала Россия 1.
По его словам, эта инициатива связана с выполнением других задач, которые стоят перед кабинетом министров в ближайшие шесть лет.
Ранее Министерство труда и социальной защиты сообщило о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Планируется, что нововведения заработают уже в следующем году. Говорит Москва
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